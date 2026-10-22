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Hatay Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

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Hatay Dörtyol'da iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Numune Evler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.G. (51) yönetimindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde G.A. (33) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile G.A'nın kullandığı otomobildeki D.A. (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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