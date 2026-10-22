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Hatay Defne'de evinde 2 kilo 170 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Defne ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüphelinin evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde evinde 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 2 kilo 170 gram esrar ve 23 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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