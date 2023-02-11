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Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı

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Hatay'dan şaşkına çeviren görüntü; binanın dış duvarı, komşu binanın iç duvarı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geri duvardaki televizyon, tablo ve çerçeve kaldı.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bina, görenleri şaşkına çevirdi. İlçe merkezindeki Uzun Çarşı'ya yakın noktadaki enkazı görenler, yan binanın yıkılmadığını fark etti. İncelendiğinde ise yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı görüldü. Bitişik inşa edilen 2 binadan 1'i depremin büyüklüğüyle çökünce odanın duvarına asılı televizyon, tablo, çerçeve ve kitaplık ortaya çıktı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antakya Hatay Güncel Haberler

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