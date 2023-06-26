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Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, tarlada çıkan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye eri Metin Günay (41), alevlere müdahalesi sırasında, elektrik direğinden kopan kablo nedeniyle akıma kapıldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, tarlada çıkan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kumlu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye eri Metin Günay (41), alevlere müdahalesi sırasında, elektrik direğinden kopan kablo nedeniyle akıma kapıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Güler Tokdemir - Güncel

İtfaiye Kumlu Hatay Güncel Haberler

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