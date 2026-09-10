Hatay'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik güvenliğini tehliye atan motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik güvenliğini tehliye atan motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal'deki hesabında yer alan açıklamaya göre, Dörtyol ilçesindeki otoyolda motosikletiyle akrobatik hareketlerde bulunan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan sürücü ekiplerce yakalandı.
Sürücüye 53 bin 246 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: AA