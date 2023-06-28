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Hatay'da trafik ekipleri vatandaşın bayramını kutladı

Hatay'da trafik ekipleri vatandaşın bayramını kutladı

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Hatay'da trafik ekipleri, uygulamada durdurdukları sürücülerin bayramını kutladı.

Hatay'da trafik ekipleri, uygulamada durdurdukları sürücülerin bayramını kutladı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Beşaslan Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Sürücülere şeker ikram ederek bayramını kutlayan ekipler, hız yapılmaması ve trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda da bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Güler Tokdemir - Güncel

Jandarma Hisarcık Reyhanlı Hatay Güncel Haberler

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