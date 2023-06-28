Hatay'da trafik ekipleri vatandaşın bayramını kutladı

Hatay'da trafik ekipleri, uygulamada durdurdukları sürücülerin bayramını kutladı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Beşaslan Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi.

Sürücülere şeker ikram ederek bayramını kutlayan ekipler, hız yapılmaması ve trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda da bulundu.