Hatay'da polis asayiş uygulamasında 489 kişiyi GBT ile kontrol etti

Hatay'da polis asayiş uygulamasında 489 kişiyi GBT ile kontrol ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 16-17 Ekim'de il genelinde yapılan asayiş uygulamasında polis, 489 kişiyi GBT ile kontrol etti. Sorgulamada 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, denetlenen 74 işletmeden 31'i hakkında çeşitli ihlaller nedeniyle işlem başlatıldı.
Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-17 Ekim'de il genelindeki farklı noktalarda, 489 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.
Sorgulamalarda, 2 kişinin yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.
Uygulamada, 74 işletme denetlendi, çeşitli ihlaller nedeniyle 31 işletmeyle ilgili işlem başlatıldı.
Kaynak: AA