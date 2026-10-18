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Hatay'da polis asayiş uygulamasında 489 kişiyi GBT ile kontrol etti

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Hatay'da 16-17 Ekim'de il genelinde yapılan asayiş uygulamasında polis, 489 kişiyi GBT ile kontrol etti. Sorgulamada 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, denetlenen 74 işletmeden 31'i hakkında çeşitli ihlaller nedeniyle işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-17 Ekim'de il genelindeki farklı noktalarda, 489 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.

Sorgulamalarda, 2 kişinin yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.

Uygulamada, 74 işletme denetlendi, çeşitli ihlaller nedeniyle 31 işletmeyle ilgili işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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