Hatay'da katil zanlısı JASAT ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzin ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlilerince; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan aranan 1 şahıs, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Hatay'da katil zanlısı JASAT ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzin ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlilerince; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan aranan 1 şahıs, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY