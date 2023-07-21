Hatay'da katil zanlısı JASAT ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzin ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlilerince; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan aranan 1 şahıs, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.