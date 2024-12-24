Hatay'da İtfaiye Ekibi Sıkışan Kediyi Kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde, bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla kurtardı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine Harbiye Mahallesi'ne gitti.
Ekipler, bir evin korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel