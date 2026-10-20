Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı personeli hizmet binası bahçesinde kan bağışladı

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı personeli hizmet binası bahçesinde kan bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Jandarma Komutanlığı personeli, 'Jandarmadan Hayata Can Veren Destek' sloganıyla düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı. Komutanlık hizmet binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.
Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinlikte, çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Kaynak: AA