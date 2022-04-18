Hatay'da çiftçilere 200 bin adaçayı fidesi dağıtıldı

HATAY (AA) - Hatay'da, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 200 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.

Kentin 8 ilçesinden gelen çiftçilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki törende fide dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, gazetecilere, tıbbi aromatik bitki üretimi ve ticaretini yapanlarla buluşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl 6 proje gerçekleştirdiklerini aktaran Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılında başladığımız 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'nin bugün ikinci ayağını oluşturuyoruz. 2020 yılında özellikle üretici ve bu işin ticaretini yapan insanlarla buluşmak suretiyle biz bu projemizi başlattık. Adaçayında dekardan 8 kilogram kuru, yani çay yapılacak şekilde ürün elde ediyoruz. Proje karşılığında da bunun ilimize 4 milyon lira civarında bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."