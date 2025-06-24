Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Depremzede Öğrencisine Karne Hediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde babasını ve kardeşini kaybeden öğrenciye karne hediyesi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, afette babasını ve kardeşini kaybeden Kübra Sapan'ı evinde ziyaret etti.

Ekipler, ziyarette sohbet ettiği çocuğa karne hediyesi olarak paten verdi.

Depremzede öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ve ekiplere teşekkür etti.