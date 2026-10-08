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Hatay Antakya'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren zanlı gözaltına alındı

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Hatay Antakya'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha çeviren zanlı gözaltına alındı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Jandarmanın Güzelburç Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 4 pompalı tüfek, 81 mermi ve yaklaşık 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek yivli hale getiren ve bunları sattığı tespit edilen K.A'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 4 pompalı tüfek, 2 tek kırma av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 81 tabanca mermisi, 29 av tüfeği fişeği ile tütüne karıştırılmış yaklaşık 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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