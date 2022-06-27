Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı - Haberler

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Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı Yağışlar barajı doldurdu, kapaklar kısmen açıldı Düzce'de etkili olan aşırı yağış ile beraber 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteye sahip Hasanlar Barajı doldu.

Hasanlar Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Yağışlar barajı doldurdu, kapaklar kısmen açıldı

DÜZCE - Düzce'de etkili olan aşırı yağış ile beraber 1 milyon 651 bin metreküp kapasiteye sahip Hasanlar Barajı doldu. Kapaklarda kısmen açıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım faaliyetlerine su sağlayan Hasanlar Barajı'nda aşırı yağışlar sonrasında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Baraj da doluluk yüzde 100'ü geçti. Kapaklar da kısmen açılırken, yağışla birlikte barajı merak eden Selçuk Akyol, "Düzce için kırmızı alarm verilmişti. Bugün Düzce çok yoğun yağış aldı. Düzce için hayati önemi olan Hasanlar Barajına geldim. Sağanak yağış böyle devam ederse, Düzce için sorun olabileceğini düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

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İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Hasanlar Düzce su Güncel Haberler

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