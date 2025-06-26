Hasankeyf'te Su Yönetimi ve Altyapı Projeleri Görüşüldü

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Hasankeyf'te devam eden altyapı projeleri, yeni yatırımlar, sulama sistemleri ve su yönetimi konularında yürütülen çalışmalar hakkında konuşuldu.

İmrak, Demir'e DSİ'nin Hasankeyf'e sunduğu hizmetler için teşekkür etti.