Hasankeyf'te Su Yönetimi ve Altyapı Projeleri Görüşüldü

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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali, DSİ 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile altyapı projeleri ve su yönetimi konularını görüşerek, devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ile bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Hasankeyf'te devam eden altyapı projeleri, yeni yatırımlar, sulama sistemleri ve su yönetimi konularında yürütülen çalışmalar hakkında konuşuldu.

İmrak, Demir'e DSİ'nin Hasankeyf'e sunduğu hizmetler için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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