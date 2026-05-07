Batman'da köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükdere İlkokulu ile Saklı İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi programı düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, güvenli geleceğin bilinçli nesillerle mümkün olacağı belirtildi.