Hasanbeyli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına yangın söndürme helikopteri, arazözler ve personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.