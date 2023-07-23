Hasanbeyli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına yangın söndürme helikopteri, arazözler ve personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çulhalı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 30 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel