Harkiv mayın roket temizliği Ekiplerin tespit çalışmaları Bölgede yaşayan vatandaşla röportaj Roket temizliği yapan görevli ile röportaj Mayın roket temizliği Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde mayın ve patlamamış roket temizliği titizlikle sürdürülüyor. Ekiplerin tespit çalışmaları Bölgede yaşayan vatandaşla röportaj Roket temizliği yapan görevli ile röportaj Mayın roket temizliği Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde mayın ve patlamamış roket temizliği titizlikle sürdürülüyor. Ukrayna güvenlik güçleri, Rus askerlerinin geride bıraktığı mayınlar ile saldırılarda atılan ancak patlamayan roket/top mermilerinin imhası ve tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. AA / Abdullah Ünver - Güncel Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

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