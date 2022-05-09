Harkiv'den çekilen Rus güçlerinden arda kalanlar - Haberler

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Harkiv'den çekilen Rus güçlerinden arda kalanlar

AA - Diego Herrera Carcedo - Güncel
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Rus güçlerinin Donbas bölgesine çekilmesinin ardından Harkiv ve civarında kontrolü sağlayan Ukrayna ordusuna bağlı askerler, Ruslardan kalan tank ve zırhlı araçlar üzerinde inceleme yapıyor.

Rus güçlerinin Donbas bölgesine çekilmesinin ardından Harkiv ve civarında kontrolü sağlayan Ukrayna ordusuna bağlı askerler, Ruslardan kalan tank ve zırhlı araçlar üzerinde inceleme yapıyor.

AA / Diego Herrera Carcedo - Güncel

Ukrayna, Donbas, Harkiv, Rus, Güncel, Haberler

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