Harkiv'de sivil yerleşim yerlerine saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harkiv'de sivil yerleşim yerlerine saldırı

AA - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

Saldırı sonrası hasar gören binalar Saldırı sonrası hasar gören araçlar HARKİV - Rus güçlerinin saldırısı sonrası Harkiv kentinin Shevchenkovskiy bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerleri hasar gördü.

Saldırı sonrası hasar gören binalar

Saldırı sonrası hasar gören araçlar HARKİV - Rus güçlerinin saldırısı sonrası Harkiv kentinin Shevchenkovskiy bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Saldırı sonrası birçok ev ve araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Abdullah Ünver - Güncel

Tragger Harkiv Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title