Harkiv'de sivil yerleşim yerlerine saldırı
AA - Abdullah Ünver - Güncel
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Saldırı sonrası hasar gören binalar Saldırı sonrası hasar gören araçlar HARKİV - Rus güçlerinin saldırısı sonrası Harkiv kentinin Shevchenkovskiy bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerleri hasar gördü.
Saldırı sonrası hasar gören binalar
Saldırı sonrası hasar gören araçlar HARKİV - Rus güçlerinin saldırısı sonrası Harkiv kentinin Shevchenkovskiy bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Saldırı sonrası birçok ev ve araç kullanılamaz hale geldi.
AA / Abdullah Ünver - Güncel