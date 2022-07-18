Harkiv'de sivil yerleşim yerlerine saldırı Saldırı sonrası hasar gören binalar Saldırı sonrası hasar gören araçlar HARKİV - Rus güçlerinin saldırısı sonrası Harkiv kentinin Shevchenkovskiy bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Saldırı sonrası hasar gören binalar Saldırı sonrası hasar gören araçlar HARKİV - Rus güçlerinin saldırısı sonrası Harkiv kentinin Shevchenkovskiy bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerleri hasar gördü. Saldırı sonrası birçok ev ve araç kullanılamaz hale geldi. AA / Abdullah Ünver - Güncel Tragger Harkiv Güncel Haberler

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