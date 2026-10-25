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Hanzala, İsrail'in Etype sisteminden 150 GB gizli veriyi sızdırdığını iddia etti

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İran bağlantılı Hanzala'nın, İsrail'in gizli kayıtlarının tutulduğu Etype sistemini hackleyip 150 gigabaytlık veriyi kamuya açtığı belirtildi. Grup, gizli mahkeme ve polis sorgularına ait kayıtları ele geçirdiğini iddia ederek bunun İsrail güvenliğine darbe olduğunu ileri sürdü.

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubunun, İsrail hükümeti ve ordusuna ait gizli kayıtların tutulduğu Etype sistemini hacklediği ve 150 gigabaytlık gizli veriyi kamuya açık şekilde paylaştığı belirtildi.

Fars Haber Ajansına göre, Hanzala, teknoloji şirketi Malam tarafından geliştirilen Etype sistemine yönelik siber saldırıda, İsrail'deki gizli mahkeme oturumları, polis sorgulamaları ve güvenlik çevrelerine ait ses ve yazılı kayıtları ele geçirdi.

Grup, yaptığı açıklamada, söz konusu sistemin gizli mahkeme oturumları ve polis sorgularına ait ses kayıtlarının dönüştürülmesi ve arşivlenmesi amacıyla tasarlandığını belirterek, binlerce adli ve güvenlik dosyasına ilişkin bilgilerin bu sistemde tutulduğunu savundu.

Etype sisteminin çok katmanlı bir tedarik zinciri saldırısıyla hedef alındığını öne süren Hanzala, sistemdeki ses ve yazılı kayıtların tamamını ele geçirdiğini iddia etti.

Hanzala, saldırının kanıtı olarak, gizli polis ve mahkeme oturumları ile güvenlik çevrelerine ait kayıtları içerdiği belirtilen 150 gigabaytlık verinin grubun internet sitesinden indirilebildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçim süreci ve güvenlik vaatlerine de değinilerek, gizli kayıtların ele geçirilmesinin İsrail'in güvenlik yapısına ağır bir darbe olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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