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HAMİDİYE GÖLETİ İLE 2 BİN 740 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞACAK

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Hamidiye Göleti'nde sulama hattının tamamlanmasının ardından 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Hamidiye Göleti'nde sulama hattının tamamlanmasının ardından 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Nurdağı'na 25 kilometre uzaklıkta Hamidiye Mahallesindeki Çeltik Deresi üzerinde DSİ tarafından 6 bin 870 metre kapalı devre sulama hattı çalışması devam eden, 29 metre yüksekliği,182 metre uzunluğa, 2 milyon metreküp su hacmine sahip göletin tamamlanmasıyla 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Suya kavuşacak tarım alanıyla yıllık yaklaşık 3 milyon 655 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Tarım arazilerinin modern sulama sitemiyle su ile buluşmasının ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, 'Hamidiye Mahallemizde bulunan Çeltik Deresi üzerine kurulan ve göletimiz 2 milyon metreküp su tutma hacmine sahip. Gölet, bu yıl yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Çalışma tamamlanmasıyla 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamidiye Nurdağı su Güncel Haberler

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