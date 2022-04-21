Hamas lideri Heniyye, Lavrov'la Mescid-i Aksa ve Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye ile Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kudüs ve Gazze'deki gelişmelerle İsrail'in Mescid-i Aksa'da ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği ihlaller konuşuldu.

İsrail'in saldırgan politikasının durdurulması için Rusya'yı harekete geçmeye çağıran Hamas lideri, İsrail'in Aksa'daki uygulamalarını reddeden ve Filistin'in haklarını destekleyen Rus tutumunu takdir ettiklerini söyledi.

Lavrov da Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkı konusunda Rusya'nın tavrının net olduğunu ifade etti.

Rus Bakan ayrıca İsrail'in sivillere karşı aşırı güç kullanmasını kınadı.

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, 15 Nisan'dan başlayarak bir hafta süren Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

Pazar gününden bu yana son beş günde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı.