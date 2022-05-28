Hamas, "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya Filistin bayrağı çekilmesi çağrısı yaptı - Haberler

Hamas, Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya Filistin bayrağı çekilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen murabıtlardan kutsal mabede Filistin bayrağı çekmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, Filistin'in içinde ve dışında gösterilerin düzenlenmesi ve "Filistin bayrağının dalgalandırılarak, toprakların Arap kimliğine vurgu yapılması" talep edildi.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.