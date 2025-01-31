Hama Katliamı'nın Kurbanları Anıldı

Suriye'nin Hama ilinde, binlerce kişinin katılımıyla 1982'deki katliamın kurbanları anıldı.

Hama kent merkezindeki Asi Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, devrik Baas rejimi güçlerince 1982'deki katliamın kurbanlarını andı.

Ellerinde yeni Suriye bayrakları taşıyan vatandaşlar, adalet çağrısında bulundu.

Etkinlikte Baas rejimini deviren yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri askeri geçit töreni düzenledi.

1982 Hama katliamı

Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel birlikler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982'de yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'daki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda el-Asida, el-Hamidiyye, el-Keylaniyye, ez-Zenbak, el-Hayriyya ve el-Başuriyye gibi semtler yoğun olarak hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.