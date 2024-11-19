Halkın Kurtuluş Partisi'nden Bakan Tekin'e Suç Duyurusu

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik karşıtı açıklamaları hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Laik cumhuriyetin koruyucusu, kollayıcısı olması gereken Cumhuriyet savcılarının bu görevlerinin gereğini yerine getireceklerine inanmak istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik karşıtı açıklamalarına tepkiler sürüyor. CHP heyetinin ardından HKP avukatları da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "görevi kötüye kullanma", "anayasayı ihlal" suçlarından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçede, Bakan Tekin hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

HKP MYK üyesi Adnan Okur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP'gillerin Orta Çağcı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laikliğe, laik cumhuriyete karşı kin ve nefretini kusmaya devam ediyor" dedi.

Okur, Bakan Tekin'in göreve başlamadan önce TBMM'de ettiği yemini hatırlatarak, "Orta Çağcı Yusuf Tekin'in neredeyse bütün fiil ve eylemleri namusu ve şerefi üzerine ettiği bu yeminle çelişiyor. Bütün fiil ve eylemleri, laik cumhuriyet ile Atatürk ilke ve inkılapları ile tezat teşkil ediyor. Yusuf Tekin'in bütün söylemleri laik cumhuriyete, Mustafa Kemal'e, İsmet İnönü'ye, kuvayimilliye'ye, ortaçağcı AKP'giller'in ne kadar kin duyduklarının, nefret ettiklerinin, düşmanlık beslediklerinin kanıtıdır" diye konuştu.

Okur, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Laikliğin gerçek anlamıyla savunucusu, Mustafa Kemal'in gerçek devamcısı HKP olarak Yusuf Tekin'in laiklik düşmanı söylemlerine karşı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na, suç duyurusunda bulunduk. Laik cumhuriyetin koruyucusu, kollayıcısı olması gereken Cumhuriyet savcılarının bu görevlerinin gereğini yerine getireceklerine inanmak istiyoruz."