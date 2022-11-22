Ayşenur Arslan'dan canlı yayında tepki çeken ifadeler: Harekat olmasaydı Karkamış'a roket düşmezdi

Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan tarafından dün Karkamış'a PKK tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin tepki çeken ifadeler kullanıldı. Arslan, 3 vatadaşımızın hayatını kaybettiği saldırı için, "Durduk yere böyle bir saldırı olması beklenmezdi. Harekata karşı misilleme amacıyla yapıldı" ifadelerini kullandı. Arslan'a sosyal medyadan da tepkiler yükseldi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır bölgesinde dün PKK'lı teröristler tarafından 5 roket atıldı. Düşen roketler nedeniyle 1'i öğretmen, 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye can kayıpları nedeniyle yas tutarken, Halk TV sunucu Ayşenur Arslan'ın canlı yayında saldırıya ilişkin kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

"PKK, HAREKATA MİSİLLEME OLARAK SALDIRDI"

Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Harekatı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı.

"DURDUK YERDE BİR SALDIRI BEKLENMEZDİ"

Arslan şöyle konuştu: "Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaydıyla söylüyoruz ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona motivasyonu ne, amacı ne? Yani eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle PKK teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş."

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YÜKSELDİ

Arslan'ın bu sözlerine sosyal medyadan da tepkiler yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları Arslan'ın ifadelerini eleştirerek, soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Arslan'a yönelik bazı tepkiler şu şekilde: