Halk Oyunu Ekibi Kurucusu Çift, Kafkas Kıyafetiyle Sandığa Gitti

CUMHURBAŞKANI Seçimi ikinci oylaması için gelen halk oyunu ekibi kurucusu Kızılkaya çifti, Kafkas kıyafetleriyle sandık başına giderek oy kullandı.

Karst'ta seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanma görevini yerine getirmek için okulların yolunu tuttu. Akka Kafkas Halk Dansları ekibinin de kurucusu olan 2 çocuklu Şeyda (31) ve Cem Kızılkaya (38) çifti oy kullanacakları Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarındaki Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Kafkas kıyafetiyle kol kola girerek geldi. İsimlerinin bulunduğu 1140 nolu sandığa gelen çift oylarını kullandı.

Açıklamanın ardından Kafkas figürü yapan Kızılkaya çifti daha sonra evlerine gitti.