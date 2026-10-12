Halit Refiğ, vefatının 17. yılında Zincirlikuyu'da kabri başında anıldı

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Türk sinemasında kendine özgü anlatımı ve sinema üzerine geliştirdiği düşünceleriyle iz bırakan yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

Esenler Belediyesince, Uluslararası Sinema Derneğinin katkılarıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törene, usta yönetmenin eşi Gülper Refiğ'in yanı sıra Nazif Tunç, İhsan Kabil, Ali Saydam ve gençler katıldı.

Anma töreninde konuşan Gülper Refiğ, eşinin hatırasının ve eserlerinin yaşamaya devam ettiğini belirterek, onun sanat anlayışını, mütevazı yaşamını ve düşüncelerine bağlılığını anlattı.

Eşinin maddi kazançtan çok düşüncelerine ve değerlerine önem veren bir insan olduğunu vurgulayan Gülper Refiğ, Refiğ'in Oğuz Atay, Metin Erksan, Adnan Saygun ve Kemal Tahir gibi isimlere büyük değer verdiğini ve hayatı boyunca inandığı değerlere bağlı yaşadığını ifade etti.

"Dünya döndükçe filmleriyle yaşamaya devam edecek"

Yönetmen Nazif Tunç, usta sanatçının özgün sinema anlayışına ve ulusal sinema mücadelesine vurgu yaptı.

Refiğ'in kültür, sanat ve sinema alanında dış etkilerin belirleyici olduğu bir dönemde kendi özünden beslenen hikayeler oluşturduğuna dikkati çeken Tunç, "Dünya döndükçe filmleriyle yaşamaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema yazarı İhsan Kabil ise Halit Refiğ'i Türk sinemasının kilometre taşlarından biri olarak nitelendirerek, usta yönetmenin sinemanın gelişmesi için önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Özellikle 1960'lı yıllarda Türkiye'ye özgü bir sinema dili oluşturmak için çaba gösterdiğini belirten Kabil, genç sinemacıların Refiğ'in eserlerinden beslenmesi gerektiğini kaydetti.

Yazar Ali Saydam ise usta yönetmenden öğrendiklerinin kendisi için büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA