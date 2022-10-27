Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK spor basının duayen ismi Halit Kıvanç, İstanbul'da toprağa verildi.

97 yaşında hayatını kaybeden Halit Kıvanç ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Kıvanç'ın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yanı sıra Müjdat Gezen, Uğur Dündar, Haldun Dormen, Erol Evgin, Demet Akbağ, Selim Soydan, Orhan Gencebay, Fatih Altaylı, Ali Kırca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Kıvanç'ın naaşı öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Haldun Dormen de "10 senedir göremiyordum ama ilk Dormen Tiyatrosu'nu yazan kişi o oldu. Ona çok minnettarım. Nur içinde yatsın" dedi. Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da "O benim için çok değerli birisiyi. Son yıllarda Bodrum'da aynı yerde yaşıyorduk. Sık sık beraber oluyorduk. Çok büyük bir değerdi. Biliyorsunuz 1925 doğumlu. O aslında cumhuriyetimizin ilk nesli" diye konuştu.