Halit Kıvanç'ı, son yolculuğunda 100 yaşındaki arkadaşı anlattı: Dünyada onun gibi kimse yok

Televizyon ve radyo dünyasının efsane ismi Halit Kıvanç, sevenleri, dostları ve gazeteci arkadaşları tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Televizyon ve radyo dünyasının efsane ismi Halit Kıvanç, sevenleri, dostları ve gazeteci arkadaşları tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Siyasetçilerden, sanatçılara, gazetecilerden, spor dünyasının önemli isimlerine kadar onlarca isim Halit Kıvanç için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Nebil Özgentürk, Gülten Kaya ve Ahmet Şık gibi isimler, Halit Kıvanç'la ilgili duygularını ve anılarını T24'e anlattı.