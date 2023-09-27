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Halil İbrahim'in intikam ateşi

Yasemin'i kaybeden Halil İbrahim'i ayakta tutan tek şey artık intikam ateşidir. Halil İbrahim tek hedefi Letolardır ama Letolar Tarık'ın ölümünün acısını suçlu veya suçsuz herkesten çıkaracaklardır. İyi niyeti daha da fazla ölüme sebep veren Zeynep ise ailesinin gaddarlığından kendini kurtarmaya çalışır.