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Halep'te 17 yaşındaki Meysem, tek kadın halı ustası olarak asırlık halıları onarıyor

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Halep'te halı ustası Ömer Revvas ile 17 yaşındaki kızı Meysem, savaşta yıpranan asırlık halıları onararak kültürel mirası yaşatıyor. Ailedeki tek kadın usta Meysem, 120 yıllık ipek dokumayı restore ettiğini ve her ilmeği tamir ederken insanların yarasını sardığını söylüyor.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan halı ustası Ömer Revvas ile mesleğin tek kadın temsilcisi olan 17 yaşındaki kızı Meysem, savaşın ve geçen yılların yıprattığı asırlık halı ve dokumaları ilmek ilmek onararak kültürel mirası geleceğe taşıyor.

Halep'te asırlardır sürdürülen geleneksel el dokuma ve halı tamiri sanatı, savaşın oluşturduğu tahribata ve zamana direnmeyi sürdürüyor.

Yıllar süren çatışmaların ardından evlerine dönen ya da yurt dışından memleketlerine gelen Halepliler, zarar gören aile yadigarı asırlık halılarını yeniden hayata döndürmek için Revvas ailesinin yolunu tutuyor.

"Her ilmeği tamir ederken insanların yarasını sarıyorum"

Sanat eğitimi alan 17 yaşındaki Meysem Revvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından devraldığı mesleği sürdüren ailedeki tek kadın usta olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Mesleğe duyduğu tutku sayesinde atölyeye adım attığını belirten Meysem, "120 yıllık ipek bir 'Aubusson' dokumasını restore ederek işe başladım. Her ilmeği tamir ederken insanların yarasını sarıyorum." dedi.

Restorasyon sürecindeki en büyük zorluğun eski ipliklerin birebir aynı rengini bulmak olduğunu dile getiren Meysem, "Farklı renkteki yün iplikleri birleştirerek orijinal tona en yakın rengi elde ediyoruz." diye konuştu.

"Halep çok büyük acılar ve krizler yaşadı"

Meysem, halıları sadece tamir etmekle yetinmediğini, sahiplerinde ölümsüz bir iz bırakmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Halep çok büyük acılar ve krizler yaşadı. Ben bu parçaları tamir ederken insanların zihninde ve kalbinde olumlu bir iz bırakıyorum, adeta onların yarasını sarıyorum. İnsanların bu halılarda hatıraları var, her ilmekte bir anı gizli."

Gençlerin teknolojiye yöneldiği bu dönemde şehrinin tarihine ve kültürüne sahip çıkmayı seçtiğini vurgulayan Meysem, hayalinin bu sanatı akademik düzeyde genç nesillere öğretmek ve yok olmasını engellemek olduğunu belirtti.

"Atölyedeyken veya halı dokurken aşık olurum"

Meslekte 42 yılı geride bırakan 51 yaşındaki Ömer Revvas ise halı tamirciliğinin bir aile geleneği olduğunu ve her türlü zorluğa rağmen bu sanattan hiç vazgeçmediğini söyledi.

Kızının sanata ve dokumacılığa olan tutkusunu fark ettikten sonra onu atölyeye dahil ettiğini aktaran baba Revvas, ellerinden 150 ila 170 yıllık tarihi halıların geçtiğini ifade etti.

Revvas, "Atölyedeyken veya halı dokurken aşık olurum. Mutlu olurum. Gelenek, sanat ve kültürle meşgul olan çalışanlar mesleğine aşık olmalıdır." dedi.

"Yıkık evlerine dönen insanlar tamir ettikleri halılarıyla, anılarını hatırlıyor"

Savaşta zarar gören veya olumsuz koşullarda saklandığı için yıpranan halıları yeniden canlandırdıklarını söyleyen Revvas, "Savaşın ortasında harabeye dönen halıları tamir edip ihya ettiğimizde, aslında insanlığın ve taş binaların da yeniden hayata döndüğünü hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Revvas, İsviçre veya Amerika gibi ülkelerden gelip evlerindeki tarihi halıları kendilerine getiren müşterilerinin olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların anılarını yeniden canlandırmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Yıkık evlerine dönen insanlar tamir ettikleri halılarıyla, anılarını hatırlıyor."

Kaynak: AA
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