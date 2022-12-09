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HAKKINDA 6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FETÖ'CÜ HAVALİMANINDA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Güncel Haberler

İSTANBUL havalimanı polisi, yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelenince parmak izi kontrolü yaptı.

İSTANBUL havalimanı polisi, yurt dışına çıkış hazırlığında olan bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelenince parmak izi kontrolü yaptı. Şüphelinin hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dış hatlarda kimlik kontrolü yaptıkları sırasında tedirgin davranan bir yolcudan şüphelendi. Yolcunun kimliğini kontrol eden polis, E.G. ismi yazılan kimliğin sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine yolcunun gerçek kimliğini belirlemek için parmak izine götüren ekipler, yolcunun hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ü.Ç., adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havalimanı Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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