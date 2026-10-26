Hakkari Şemdinli'de jandarma 142 gümrük kaçağı telefon ve ruhsatsız tabanca buldu

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu alınan bilgi üzerine ilçedeki bir şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA