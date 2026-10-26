Hakkari Şemdinli'de jandarma 142 gümrük kaçağı telefon ve ruhsatsız tabanca buldu

Hakkari Şemdinli'de jandarma 142 gümrük kaçağı telefon ve ruhsatsız tabanca bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu alınan bilgi üzerine ilçedeki bir şüphelinin evinde arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve gümrük kaçağı 142 cep telefonu ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA