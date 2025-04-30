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Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan beri kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i bulmak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları, Katramas Deresi kıyısında gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, bugün Karşıyaka ve Sümbül mahallelerinden geçen Katramas Deresi kıyısında arama yaptı.

Şu ana kadar kayıp kadına ait bir ize rastlamayan ekipler, Keskin'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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