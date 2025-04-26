İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB'ye ikinci dalga operasyonu! Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi

Gözaltı sayısı yükseldi, İmamoğlu'ndan ilk tepki geldi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışmaları yapmaya devam ediyor. Ekipler, çeşitli bölgelerde hem karada hem suda iz arıyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, Zap Suyu üzerindeki Şine Köprüsü'nden Depin mevkisine kadar kıyıda arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polislerin de katılımıyla şu ana kadar birçok kez Katramas Deresi'nde, çevredeki mahallelerde ve dağlık alanlarda arama yapan ekipler, henüz Keskin'e ait bir ize rastlamadı.

Ekipler, kayıp kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.