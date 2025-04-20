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Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i bulmak için AFAD, Jandarma ve dalgıç ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Katramas Deresi'nde yapılan taramalarda henüz bir ize rastlanmadı.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalar 11. gününde devam etti.

Ekipler, Katramas Deresi'nin Sümbül Mahallesi'nden geçen kısmında tarama yaptı.

Şu ana kadar kayıp kadınla ilgili bir ize rastlamayan ekipler, çalışmalara yarın devam edecek.

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Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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