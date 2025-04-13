Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt

Bakan Fidan'a açık açık soruldu: Trump, Türkiye'ye geliyor mu?
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi

Hakkari'de Kaybolan Kadını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde dört gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'i bulmak için AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların katılımıyla arama çalışmaları sürüyor. Zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalar Tekser mevkisinde devam ediyor.

Hakkari'de dört gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde dört gün önce kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için Afad, jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

Ekipler, çalışmalarını yağışlı havaya ve zorlu arazi koşullarına rağmen Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde sürdürüyor.

Katramas Deresi ve çevresinde yürütülen çalışmalara itfaiye, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Siirt AFAD Müdürlüğü su üstü arama ekipleri de destek veriyor.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede, yakınları da umutla Keskin'in bulunmasını bekliyor.

Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri ise bölgede çalışma yürütenlere ikramda bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.