Hakkari'de kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor

Hakkari'de kaybolan kadın için arama çalışmaları sürüyor
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Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Katramas Deresi ve çevresinde tarama yapıyor, ancak henüz bir ize rastlanmadı.

Hakkari'de nisan ayında kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in (55) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri katılıyor.

Elazığ ve Van'dan gelerek çalışmaya katılan AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma görevlileri Katramas Deresi'nde, diğer ekipler de kıyıda arama yaptı.

Dağgöl Mahallesi'nden Seyir Tepesi'nin aşağı tarafına kadarki alanda çalışma yürüten ekipler, henüz Keskin'e ait bir ize rastlamadı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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