Hakkari'de Kaya Parçaları Yolunu Kapattı, Belediye Ekipleri Temizledi

Hakkari'de mahalle yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Karşıyaka Mahallesi Pirudan mevkisinde yola kaya parçaları düştü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, iş makinesiyle yoldaki kaya parçalarını kaldırdı.