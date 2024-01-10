Üye Girişi
Haberler

Hadımköy'de Film Platosunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hadımköy'de Yassıören Mahallesi bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

ARNAVUTKÖY, Hadımköy'de bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Hadımköy'de Yassıören Mahallesi bulunan film platosunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hadımköy İtfaiye Olay İtfaiye Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title