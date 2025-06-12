Hacı Resul Doğan Murat Nehri'nde Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu

1) MURAT NEHRİ'NE GİRİP KAYBOLDU

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan (36) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesine bağlı Seydili köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalıp Murat Nehri'ne giren Hacı Resul Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hacı Resul Doğan için nehirde arama çalışması başlattı.

MURAT NEHRİ'NE GİRİP KAYBOLAN HACI RESUL DOĞAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Elazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalarak girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Hacı Resul Doğan'ın (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla bulunarak sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.