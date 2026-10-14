Hablemitoğlu davasında il dışı yasağı sürüyor, duruşma 24 Mart 2027'ye ertelendi

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Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi???????.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturmaya dair cevap gelmediğini belirterek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkemeden, kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmanın sona ermesinin beklenmesi talebinde bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunun beklenmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanıklar suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında uygulanan "il dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına ilişkin soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinden "il dışına çıkış yasağı"nın devamına, "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirininse kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 24 Mart 2027'ye ertelendi.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'e "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın iddianamesinde, eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış, 2 Ocak 2024'te Ankara'da yakalanan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA