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Güzellik Yarışması Birincisi Köpek Kayboldu, Bulundu

Güzellik Yarışması Birincisi Köpek Kayboldu, Bulundu
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Antalya'da bir güzellik yarışmasında birinci seçilen Pomeranian cinsi köpek, kaybolduktan sonra bulundu. Sahibi Fazıl Bildik, köpeğini geri aldığı için büyük mutluluk yaşadı. Bu süreçte köpeğin kaybolmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü de dile getirdi.

Güzellik yarışmasında birinci seçilip kaybolan köpek bulundu, sahipleri sevince boğuldu

Sahipsiz sanıp alan kişi tarafından bulunan köpek, polis merkezinden teslim alındı

Köpeğin sahibi Fazıl Bildik: "Kaybolduğu gece hiç uyumamış. Çok sevinçliyim. O benim her şeyim"

Köpeği besleyenlerden Ülkü Asena Varsak: "2 gün boyunca çok üzüldük, ciğerlerimiz parçalanmıştı"

ANTALYA - Antalya'da esnaflık yapan Fazıl Bildik'in güzellik yarışmasında birinci seçilen ve 1 hafta sonrası kaybolan Pomeranian cinsi köpeği, onu alan kişinin emniyete götürmesi sonrası bulundu. Köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olan Bildik, "Kaybolduğu gece hiç uyumamış. Çok sevinçliyim. O benim her şeyim" dedi.

Olay, 9 Mayıs Cuma günü Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi 1502 sokakta yer alan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fazıl Bildik'e arkadaşı tarafından yavruyken hediye edilen Pomeranian cinsi dişi köpek, parkta dolaştığı esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından alındı. Köpeğinin işyerine geri gelmediğini fark eden Bildik, onu çevrede arasa da bulamadı. Güvenlik kameralarını inceleyen Bildik, iki kişinin köpeği aldığını gördü. Polise köpeğinin kayıp olduğu ihbarında bulunan Bildik, şahıslardan ise şikayetçi olmadı.

Güvenlik kamera görüntülerinde iki kadının aynı cinste bir köpeği götürdüğü ve ardından petshopa girdikleri görülürken, sahibi Fazıl Bildik polis ekiplerine görüntülerdeki köpeğin kendisine ait olduğunu bildirdi.

Polis merkezinden teslim aldı

Köpeğinin kaybolmasının ardından yine çevrede araştırmalarını sürdüren Bildik, köpeği alan kişiyi tanıyan birisine ulaştı. Durumun polis ekipleriyle paylaşılmasının ardından köpeği alan kişi ve köpek polis merkezine getirildi. Bildik, polis merkezine gidip köpeğini kavuşurken, köpeği sahipsiz sanıp beslemek için aldığını anladığı kişiden de şikayetçi olmadı.

"Kaybolduğu gece hiç uyumamış"

Duygularını anlatan Fazıl Bildik, "Alan kişinin kötü niyetli olmadığını gördük. Sahipsiz sanıp beslemek için almış. Bu benim her şeyim. Kaybolduğu gece hiç uyumamış. Çok sevinçliyim" dedi.

"Ciğerimiz parçalanmıştı"

Köpeği besleyenlerden Bildik'in arkadaşı Ülkü Asena Varsak da, "İsmini duyarlı herkese gelen bir yapıya sahip. Çok mutluyum, yavruma kavuştum. 2 gün boyunca çok üzüldük, ciğerlerimiz parçalanmıştı. Bunu anlatmak çok güç, yaşamadan bilinmez ama inşallah kimse böyle bir şeyi yaşamaz. Artık onu gözümüzden bile sakınıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Güncel
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