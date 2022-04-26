Gür, Sungurlulu esnafla iftar yaptı

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan'ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde esnafla buluştu.

Recep Gür'e iftar yemeğinde Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Halil Kül ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti.

Yemeğin ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sungurlu'da şahsına duyulan güven ve verilen destekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, tüm oda başkanlarına, yönetimleriyle bir bütün olarak verdiği bu birlik ve beraberlik mesajı için teşekkür etti.

Gür, kendisine verilen bu desteğin sorumluluğunun bilincinde olduklarını, bu sorumluluk bilinciyle her zaman esnaf ve sanatkarların hizmetinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sungurlulu tüm esnaf ve sanatkarların Ramazan ayını da kutlayan Gür, ayrıca şimdiden Ramazan Bayramlarını da tebrik ederek, sağlık, mutluluk, bol ve bereketli kazançlar diledi.

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