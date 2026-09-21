Güngören'de park halindeki taksiye çarpan otomobil devrildi, anlar kamerada

Güngören'de park halindeki taksiye çarpan otomobil devrildi, anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güngören Çinçindere Caddesi'nde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 MYG 575 plakalı otomobil, park halindeki taksiye çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu; araçların çekilmesiyle akış normale döndü, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güngören'de otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çinçindere Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 MYG 575 plakalı otomobil, park halindeki taksiye çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Otomobilin park halindeki araca çarpıp devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA