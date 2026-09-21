Haberler

Güngören'de park halindeki taksiye çarpan otomobil devrildi, anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören Çinçindere Caddesi'nde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 MYG 575 plakalı otomobil, park halindeki taksiye çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu; araçların çekilmesiyle akış normale döndü, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güngören'de otomobilin park halindeki araca çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çinçindere Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 MYG 575 plakalı otomobil, park halindeki taksiye çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Otomobilin park halindeki araca çarpıp devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta büyük patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Rusya'dan Kiev'e gece saldırısı: Anne ve çocukları hayatını kaybetti
2026 KPSS iptal mi olacak? 1,7 milyon adayı ilgilendiren dava açıldı

Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar

Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...

Son isteği ortaya çıktı! Avukatı vasiyet tartışmalarına noktayı koydu
Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle geziyor! Keban'da oto yıkamacıya girip araba gibi yıkandı

Örümcek Adam oto yıkamacıya girdi! Araba gibi köpüklendi
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Görüşmeler resmen başladı! Ezeli rakipten dev sürpriz