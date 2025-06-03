Güngören'de Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı

Güngören'de Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı
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Güngören'de bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güngören Nezih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin kadına çarpması, sürücünün ve yayanın yere düşmesi, çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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