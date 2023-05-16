Güneş gözlüğü kutusundaki uyuşturucuyu 'Daxo' buldu

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, güneş gözlüğü kutusuna zulalanmış 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin ve 20 ecstasy hap ele geçirildi.

KARS'ta, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, güneş gözlüğü kutusuna zulalanmış 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin ve 20 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın, 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisiyle harekete geçti. Takibe alınan otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği 'Daxo' ile yaptıkları aramalarda, otomobilin torpidosunda güneş gözlüğü kutusuna gizlenmiş 273,46 gram esrar, 177,28 gram metamfetamin, 20 ecstasy hap, 6 cam aparat ile 3 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. A.K. (30), A.İ. (26), K.K. (37) ve M.A.G. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.