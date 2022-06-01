GÜNDEM / 1 Haziran 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/16.15/16.30/17.30/18.30/19.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier ile Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov'u ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile "Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

Özer, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri ile Sincan'da İlhami TÜTEK AR-GE Mükemmeliyet Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM'den

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.30/10.30/14.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MMG-EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katılacak.

(Kocaeli/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Süt Günü" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Hatay'da temaslarda bulunacak.

(Hatay) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofisi açılışına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak.

(Trabzon/12.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde, A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

(Viana Do Castelo/23.00) (Fotoğraflı)

4- FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta mücadelesi sürecek; Belçika-Sırbistan ve Çin-Hollanda karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/15.30/18.30) (Fotoğraflı)

5- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta, 4 Haziran'da İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

6- Teniste, yılın ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

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